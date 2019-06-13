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  13 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Всемирный банк построит в Таджикистане 37 центров здоровья

CA-NEWS (TJ) -  Всемирный банк профинансирует строительство 37 центров здоровья в Таджикистане, передает Avesta со ссылкой на министерство здравоохранения и социальной защиты населения.

По данным источника, медицинские центры в регионах республики будут построены в рамках реализации проекта Всемирного банка «Улучшение медицинского обслуживания».

В настоящее время строительство 37 центров здоровья ведется в районах Фархор, Яван, Дж.Балхи, Дангара, Деваштич, Дж.Расулова, Мастчо, Файзобод и Ишкошим.

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