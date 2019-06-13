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  13 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бэнкси показал новое граффити в аэропорту Хитроу

CA-NEWS (CA) -  Британский уличный художник Бэнкси продемонстрировал в Instagram новое граффити в международном лондонском аэропорту Хитроу.

«Арка в аэропорту Хитроу спасена»,— подписал свою работу художник.

Граффити сделано на входе в зону таможенного контроля для въезжающих в Лондон из Евросоюза. В центре прохода — надпись «Не пускать», а внизу изображена крыса, разбивающая буквой «Т» закрытый замок.

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. Archway salvaged from Heathrow Airport.

Публикация от Banksy (@banksy)11 Июн 2019 в 8:30 PDT

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