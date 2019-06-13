Бэнкси показал новое граффити в аэропорту Хитроу

CA-NEWS (CA) - Британский уличный художник Бэнкси продемонстрировал в Instagram новое граффити в международном лондонском аэропорту Хитроу.

«Арка в аэропорту Хитроу спасена»,— подписал свою работу художник.

Граффити сделано на входе в зону таможенного контроля для въезжающих в Лондон из Евросоюза. В центре прохода — надпись «Не пускать», а внизу изображена крыса, разбивающая буквой «Т» закрытый замок.