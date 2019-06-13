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  13 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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957 человек за участие в митингах административно наказаны судом, - генпрокуратура Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Более 370 казахстанцам сократили административные аресты после незаконных митингов в Казахстане. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Сапарбек Нурпеисов, передает Zakon.kz.

- За участие в незаконных акциях судом административно наказано 957 лиц. Из них арестовано 670, к штрафу 115, предупреждено 172. В рамках надзорных полномочий прокурорами, с учетом осознания содеянного, семейного положения и других обстоятельств в отношении 311 лиц суды внесены апелляционные ходатайства по снижению им срока ареста. Суд поддержал, они освобождены. Сегодня еще выйдут еще 63 лица. Останутся отбывать арест в спецприемниках 180 человек. Их сроки от 6 до 15 суток, - сообщил Нурпеисов.

Он напомнил, что генеральная прокуратура неоднократно разъяснялось недопустимость организации незаконных митингов, но, поддавшись на провокации, отдельные лица в столице и других городах вышли на протесты.

- На сотрудников полиции нападали. В результате трое полицейских получили телесные повреждения. Однако полиция спецсредства не применяла, акимат, прокуратура и полиция вела разъяснительную работу. На злостных нарушителей полиция применяла меры административного воздействия, - добавил представитель Генпрокуратуры.

Как сообщалось в МВД, активисты чатов "ДВК" предлагали и обсуждали возможности использования новых провокаций в диапазоне: от организации заторов и транспортного коллапса до прямого противостояния со стражами порядка. За два дня незаконных акций было задержано около 700 человек. Часть из них были перевезены в другие регионы.

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