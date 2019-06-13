Завод «Coca-Cola» в Туркменистане до сих пор не работает, сотрудникам задерживают зарплату

CA-NEWS (TM) - Завод по производству продукции "Coca-Cola" в Туркменистане до сих пор не работает. По сообщениям корреспондентов Азатлыка, сотрудникам предприятия "Coca-Cola Türkmenistan" задерживают зарплату.

"Завод "Coca-Cola" не работает до сих пор, продукция не выпускается. Зарплату сотрудникам задерживают. Говорят, что до сих пор не урегулированы какие-то вопросы с налогами", - сообщает корреспондент Азатлыка, со ссылкой на источники в компании. По его словам под вопросом и возобновление работы компании.

Все понимают, что пока предприятие не ликвидируют из-за возможных серьезных исков от материнской компании", - отмечает корреспондент Азатлыка.

Компания "Coca-Cola Türkmenistan" приостановила производство в Туркменистане в декабре 2017 года.

По информации источников Радио Азатлык, беседовавших на условиях анонимности, тогда же "Coca-Cola Türkmenistan" вместе с приостановкой производства уволила часть сотрудников, работавших непосредственно на производстве.

Представитель компании турецкой компании "Coca-Cola İçecek", Александра Аккирман 5 декабря сообщила, что компания в Туркменистане переживает некоторые трудности из-за трудностей с конвертацией валюты в Туркменистане и, в связи с этим производство напитков "Coca-cola" приостановлено. Но, представитель компании тогда отметила, что речь не идет о полном прекращении работы компании.

С 1 января 2016 года наличная конвертация валют в Туркменистане полностью запрещена. В течение 2017 года банки Туркменистана несколько раз вводили ограничения на безналичную конвертацию и финансовые операции для предпринимателей. Официальный курс национальной денежной единицы, установленный ЦБ Туркменистана, с начала 2015 года остается неизменным и составляет 3.5 манатов за 1 доллар США, стоимость иностранной валюты на "черном рынке" более чем в пять раз выше.

В феврале 2019 года в Ашхабаде скончался глава представительства "Coca-cola" в Туркменистане Гектуг Гёзиток. По данным Радио Азатлык, 50-летний гражданин Турции покончил жизнь самоубийством.