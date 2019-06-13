Почему отцы в Японии отказываются воспользоваться 30-недельным декретным отпуском?

CA-NEWS (CA) - США – единственная из стран Организации экономического сотрудничества и развития, где законодательством не предусмотрен оплачиваемый декретный отпуск ни для матери, ни для отца. Наиболее благополучная ситуация в этом плане отмечается в Швеции, Норвегии и Исландии. Об этом говорится в новом исследовании ЮНИСЕФ.

Политика государства в области семьи оказывает большое влияние на развитие ребенка. При правильной поддержке родители могут распределять время между работой и семьей и уделять детям необходимое внимание. Несмотря на сей общепризнанный факт, многие страны, в том числе с высоким уровнем дохода, не создают адекватных условий для своих граждан, разрывающихся между работой и домом, передает служба новостей ООН.

Авторы исследования ЮНИСЕФ оценивали ситуацию по четырем критериям: длительность декретного отпуска для матери и отдельно - для отцов; доля детей младше трех лет, посещающих садик; а также доля детей, в возрасте от трех до шести лет, посещающих дошкольные учреждения.

В Швеции роженица имеет право на 36 недель оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, еще 10,5 недель может взять отец. В Болгарии матери предоставляют 65 недель, но отцу только полторы. Рекорд в плане декретного отпуска для мужчин принадлежит Японии, где отец может сидеть с ребенком дома более 30 недель. На деле, однако, мало кто из жителей этой страны пользуется этой льготой, так как это не приветствуют в компаниях.

В самом низу таблицы по всем четырем показателям расположились Кипр, Греция и Швейцария. Чили и Канада предоставляют «щедрые» отпуска для матерей – около 30 недель, но всего около недели - для отцов.

Что касается посещения дошкольных учреждений, то большинство детей в возрасте трех лет и выше в 31 стране Европы, где проводили исследование, ходят в садик. Разброс по странам, впрочем, велик: от 51 процента в Хорватии до 99 процентов в Бельгии и Исландии.

В ЮНИСЕФ рекомендуют на законодательном уровне гарантировать матерям и отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Они также предлагают устранять все препятствия, мешающие людям воспользоваться этим правом, как это происходит в Японии или Южной Корее.

Эксперты предлагают странам обеспечить всех детей качественным дошкольным образованием, и настаивают на том, чтобы родители имели возможность отправить ребенка в садик по окончании своего декретного отпуска.

В ЮНИСЕФ также напоминают о важности грудного вскармливания и призывают обеспечить матери возможность кормить ребенка, в том числе после того, как она вернется на работу.

Еще один важный аспект – сбор и обработка данных. Эксперты просят государства активно собирать статистику по всем вопросам, связанным с политикой в области семьи.