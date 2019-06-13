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  13 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ООН призвали власти Казахстана соблюдать права человека на свободу мирных собраний

CA-NEWS (KZ) -  Управление ООН по правам человека призвало власти Казахстана соблюдать права человека на свободу мирных собраний, выражения мнений и право на участие в политической жизни страны.

«Действия Казахстана против мирных демонстрантов, активистов и журналистов во время и после президентских выборов 9 июня вызывают глубокое сожаление. Свобода выражения мнений и мирных собраний являются строительными блоками успешного и динамичного общества. Любая попытка ограничить их без необходимости и без надлежащего обоснования создает риск для стабильности и социальной сплоченности», - заявил глава офиса ООН по правам человека в Центральной Азии Ришард Коменда.

"Это явное противоречие обязательствам Казахстана перед международным законодательством о правах человека. Я призываю Казахстан выполнить свои юридические обязательства, уважать и защищать права на свободу мирных собраний, выражения мнений и обеспечить права на конструктивное участие в политической жизни", - добавил Ришард Коменда.

9 и 10 июня независимые источники сообщили о задержании 1000 людей в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает организация

- За участие в незаконных акциях судом административно наказано 957 лиц. Из них арестовано 670, к штрафу 115, предупреждено 172. В рамках надзорных полномочий прокурорами, с учетом осознания содеянного, семейного положения и других обстоятельств в отношении 311 лиц суды внесены апелляционные ходатайства по снижению им срока ареста. Суд поддержал, они освобождены. Сегодня еще выйдут еще 63 лица. Останутся отбывать арест в спецприемниках 180 человек. Их сроки от 6 до 15 суток, - сообщил начальник службы по защите общественных интересов генеральной прокуратуры РК Сапарбек Нурпеисов.

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