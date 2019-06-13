Асхат Аймагамбетов назначен министром образования и науки Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Аймагамбетов Асхат Канатович по указу президента Касым-Жомарта Токаева назначен министром образования и науки Казахстана.

Указом главы государства Шамшидинова Куляш Ногатаевна освобождена от должности министра образования и науки Республики Казахстан.

Биография Аймагамбетова Асхата:

Асхат Аймагамбетов родился в 1982 году в Карагандинской области. В 2003 году окончил исторический факультет КарГУ им. Е. Букетова, квалификация «историк, учитель истории».

В 2006 году — юридический факультет Карагандинского института актуального образования «Болашак» по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2002 году в КарГУ им. Е. Букетова, в 2004–2005 гг. был председателем ОО «Лига молодежи «Ансар», в 2005–2006 являлся директором ТОО «Медиа СП», с 2006 по 2012 годы – преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры политологии и социологии КарГУ.

В 2012–2014 гг. занимал должность заместителя акима Нуринского района по социальным вопросам.

С февраля 2014 года и по август 2017 был руководителем Управления образования Карагандинской области.

С августа 2017 по январь 2019 года работал вице-министром образования и науки.

До назначения на должность министра работал заместителем акима Карагандинской области.

С 2003 по 2012 гг. в качестве самовыдвиженца избирался депутатом III и IV созывов Карагандинского городского маслихата, был председателем постоянной комиссии по социальным вопросам городского маслихата.