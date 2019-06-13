Что известно о главаре бунта в колонии Вахдата?

CA-NEWS (TJ) - Главарем бунта заключенных в колонии Вахдата был 21-летний игиловец Рухулло Хасанов, утверждает «Ахбор».

Как ранее писали CA-News, ночью 19 мая в колонии строго режима №3 в Вахдате, более известной как «Кирпичная зона», произошел бунт осужденных преступников, в том числе приверженцев «Исламского государства». В его ходе были убиты три охранника и 29 заключенных.

Рухулло Хасанов родился в 1997 году, в обеспеченной семье жителя Вахдата. В 2016 году, когда ему было всего 19 лет, был задержан в Казахстане, с намерением поехать в Сирию или Ирак, чтобы присоединиться к террористической организации ИГИЛ. Суд в Душанбе 24 мая 2017 года приговорил его к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В колонии Рухулло Хасанова, как рассказывает собеседник «Ахбор», навещали родные, а его родители даже смогли устроить свадьбу и организовать свидания с молодой женой. Постоянное обеспечение продовольствием из дома ставило Рухулло в выгодное положении по сравнению с другими заключенными. Он делился всем, что ему присылали, с остальными, в том числе с сыном и племянником «министра войны» ИГИЛ Гулмурода Халимова. Именно поэтому осужденнные-игиловцы, находившиеся в некоторой зависимости от Рухулло Хасанова, поднялись на бунт той ночью.

Источник «Ахбор» утверждает, что Рухулло Хасанов первым из осужденных взял нож и напал на надзирателей.

«Рухулло Хасанов после убийства надзирателей приступил к поиску тех осужденных, которые игиловцы считают "врагами Ислама”. Они ненавидели и суфиев, и шиитов, и пивтовцев и нередко конфликтовали с такими внутри колонии. Первым в руки игиловцев попался Шейх Темур. Обозвав его "суфием – отступником”, жестоко избили, а потом Рухулло Хасанов перерезал горло этому старому богослову, которому было 69 лет», - говорит он.

Издание, ссылаясь на другой источник, пишет, что Хасанов после убийства троих надзирателей и 5 осужденных намеревался убить и Зайда Саидова, известного бизнесмена и бывшего министра промышленности Таджикистана. Рассказывают, что Рухулло Хасанов с окровавленным ножом бегал по колонии и кричал: «Где ты, Зайд?», но другие осужденные, которые очень уважали Саидова за его помощь в обустройстве быта, спрятали его в безопасном месте.

Затем бунтующие подожгли медчасть, взяли в заложники нескольких заключенных и с целью побега напали на сотрудников учреждения.

В результате ответной операции были обезврежены 24 члена этой группы, а 35 других были задержаны. Лица, взятые в заложники, были освобождены, сообщает ГУИН.

Между тем, правозащитные организации, а также таджикская оппозиция ставят под сомнение официальную версию о причастности ИГИЛ к бунту 19 мая и требуют создать независимую следственную группу для тщательного расследования инцидента.