«Хьюман Райтс Вотч» призвала власти Узбекистана освободить психически больного экс-дипломата, обвиненного в госизмене

CA-NEWS (UZ) - Международная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch) призвала официальный Ташкент немедленно освободить из заключения бывшего дипломата Кодиржона Юсупова, страдающего тяжелым психическим заболеванием.

67-летний Кодиржон Юсупов был арестован по обвинению в «государственной измене» в декабре 2018 года. В настоящее время международная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch, HRW) заявляет, что в заключении в отношении экс-дипломата применяют пытки и бесчеловечное, унижающее достоинство отношение.

«Он ушел с мидовской службы 10 лет назад и в настоящее время содержится в следственном изоляторе Службы государственной безопасности (СГБ) в Ташкенте. Юсупова нужно освободить из-под стражи до вынесения приговора (первое заседание суда назначено на 17 июня). Власти также должны обеспечить оперативное, тщательное, беспристрастное и прозрачное расследование по заявлениям о недозволенном обращении с ним, включая пытки», – говорится в распространенном 12 июня заявлении «Хьюман Райтс Вотч».

Кодиржон Юсупов проработал в системе МИД 27 лет. За свою дипломатическую карьеру Юсупов побывал на разных должностях, в том числе был постпредом Узбекистана при ОБСЕ. В 2009 году он вышел в отставку и стал писать аналитические статьи по внешней и внутренней политике страны.

Напомним, что в середине марта этого года сообщалось о том, что экс-дипломат был задержан сотрудниками СГБ во время прохождения лечения в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи в городе Ташкенте.

Родственники Юсупова говорили, что утром 3 декабря 2018 года бывший дипломат бросился под поезд метро, чтобы покончить собой, но по счастливой случайности остался жив. Бывший дипломат был госпитализирован в Ташкентскую городскую клиническую больницу №4.

После этого случая, получив сильную травму головы, как говорят родственники Кодиржона Юсупова, экс-дипломат начал бредить, заявляя, что является «западным шпионом». На основании этих «показаний», прибывшие в больницу сотрудники СГБ возбудили в отношении Юсупова уголовное дело по статье 157 («Измена государству») Уголовного кодекса Узбекистана.

С 10 декабря 2018 года он содержится в СИЗО СГБ.

Как говорится в заявлении «Хьюман Райтс Вотч», почти пять месяцев после ареста к Юсупову не допускали ни адвоката, ни родственников, а следователи требовали, чтобы он отказался от услуг своего адвоката.

Родственники экс-дипломата сообщили представителям международной правозащитной организации, что в заключении на Кодиржона Юсупова оказывали сильное психологическое давление.

«По словам родственников, он рассказывал, что с декабря 2018 г. по конец марта 2019 г. к нему в камеру по два – три раза в день заходили сотрудники СГБ и угрожали, что в случае отказа признать вину они изнасилуют его резиновой дубинкой, изнасилуют его жену и дочь и арестуют двух его сыновей, в том числе запросив экстрадицию одного из них из-за границы», – сказано в заявлении «Хьюман Райтс Вотч».