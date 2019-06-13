Таджикистан ищет очередного инвестора для "ТаджикАзота"

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан в очередной раз ищет инвесторов для запуска предприятия «ТаджикАзот» (бывший Вахшский азотно-туковый завод) в Леваканде Хатлонской области, одного из ведущих производителей минеральных удобрений в Центральной Азии.

Китайские инвесторы в определенный срок не смогли запустить завод.

В ноябре 2016 года состоялась торжественная церемония старта второй фазы реконструкции и модернизации предприятия, которое было преобразовано в таджикско-китайское СП «Нурихои Осиё» (Минералы Азии) на основе двухсторонней договоренности с китайской компанией «Хэнань Чжун-Я Холдинговая Группа». Согласно договора, запуск первой очереди модернизированного предприятия производственной мощностью 120 тыс тонн аммиака и 200 тыс тонн карбамида должен был состояться спустя 1,5 года, однако договоренности не были выполнены.

В течение последующих трех лет предполагался запуск второй очереди предприятия производственной мощностью 300 тыс тонн аммиака и 500 тыс тонн карбамида.

Согласно договора, подписанного между правительством Таджикистана и китайской компанией «Хэнань Чжун- Я Холдинговая Группа» в ноябре 2016, чистая прибыль от производства минеральных удобрений в течение 6 лет должна была распределиться так: 70% китайской и 30% - таджикской стороне.

Собеседник Радио Озоди, который участвовал на переговорах с Китаем, сказал, что основная проблема китайской компании заключалась в том, что она не выполнила условия подписанного договора и не наладила производство в установленный срок.

​Экс-глава Хатлона Давлатшо Гулмахмадов летом прошлого года раскритиковал нарушение договоренностей с китайской стороны, сообщив, что предприятие «Нурихои Осиё» должно было запуститься весной 2018 года, но этого не произошло. Позже называлась другая дата – август 2018 года, но и в этот срок предприятие простаивало.

Компания «Хэнань Чжун- Я Холдинговая Группа» намеревалась перевести предприятие на уголь ввиду отсутствия узбекского природного газа в 2016 году. На сегодняшний день такой необходимости нет, потому что с потеплением таджикско-узбекских отношений стал возможен и импорт узбекского «голубого» топлива. В настоящее время Таджикистан получает газ из Узбекистана, однако завод не может получить «голубое» топливо из-за износа газопровода от Явана до Леваканда.

Файзиддин Рахмонов, руководитель предприятия «ТаджикАзот», на основе которого было создано совместное СП «Нурихои Осиё», сказал, что если бы был газ, то предприятие смогло бы за месяц наладить производство минеральных удобрений. «Химические процессы, которые проходят на предприятии, занимают время, а был бы газ, то уже через месяц можно было бы наладить производство аммиака и карбамида. Все оборудование предприятия в рабочем состоянии», - сказал собеседник.

​По его словам, «Таджиктрансгаз» должен восстановить изношенный газопровод от Явана до Леваканда, а для этого нужен инвестор.

Предприятие «ТаджикАзот» простаивает уже 11 лет, и Таджикистан, который является сельскохозяйственной страной, вынужден закупать зарубежные минеральные удобрения по высокой цене. По подсчетам специалистов, Таджикистан ежегодно закупает аммиак и карбамид из России и Узбекистана на 70 млн долларов.

Из-за простоя предприятие задолжало заработную плату десяткам бывших работников. Файзиддин Давлатов, проработавший многие годы на «ТаджикАзоте», сказал, что, когда пришли китайские инвесторы, было сказано, что выплату задолженности по зарплате возьмет на себя государство.