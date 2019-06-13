Генеральная прокуратура Казахстана опубликовала видео митингов в Нур-Султане и Алматы

CA-NEWS (KZ) - Генеральная прокуратура опубликовала видео митингов, прошедших в Нур-Султане и Алматы, передает Tengrinews.kz.

Кадры размещены на официальном канале организации в YouTube. Судя по видео, некоторые фрагменты были сняты очевидцами событий. Все происходило на проспекте Республики в столице.

На видео также представлены фрагменты событий в Алматы, произошедших в ночь с 10 на 11 июня. Люди вышли на проезжую часть, перекрыв движение.

Ранее CA-News со ссылкой на заявление представителя пенпрокуратуры РК писали, что за участие в незаконных акциях наказано 957 лиц. Из них арестовано 670, к штрафу приговорено 115, предупреждено 172. Их сроки составляют от 6 до 15 суток.

9 и 10 июня, в дни внеочередных выборов президента, в Алматы и Нур-Султане прошли митинги, участники которых призывали, в частности, бойкотировать президентские выборы. За два дня полиция задержала около 700 человек.