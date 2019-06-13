Сотрудничество с турецкими специалистами позволяет фермерам из Таджикистана получать высокие урожаи лука

CA-NEWS (TJ) - К массовому сбору лука приступили фермеры дехканского хозяйства «Баракат» Бободжон Гафуровского района. В нынешнем году с 2 гектаров посевных площадей аграрии рассчитывают получить не менее 180 тонн качественного урожая, большая часть которого экспортируется за пределы страны, передает Eastfruit.



В данном хозяйстве успешно занимаются выращиванием лука. Современным методам производства данной культуры таджикских фермеров научили турецкие коллеги, они же помогли с качественными семенами. Несколько лет назад в рамках одного из совместных проектов они выделили хозяйству на безвозмездной основе семена лука сортов «Хазар» и «Техас», которые были посеяны с привлечением специальной техники – сеялок. С тех пор хозяйство выращивает лук в междурядьях подрастающего абрикосового сада и успешно реализует свою продукцию, получая высокие доходы.

В нынешнем году земледельцы выращивают лук двух сортов – «Хазар» и «Слив». Оба они высокоурожайные, а отличие между ними в том, что «Хазар» созревает на 10-12 дней раньше «Слива». Это удобно и для фермеров. Спокойно собрав один урожай, они затем приступают к сбору второго урожая. Лук сорта «Слив» обладает еще одним важным преимуществом. Его шелуха держится дольше и не опадает самопроизвольно. Это важный фактор при хранении и транспортировки продукта.