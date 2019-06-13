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  13 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Академия наук Туркменистана получит $10 млн на укрепление материально-технической базы

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 12 июня подписал постановление «О создании Фонда развития наук Академии наук Туркменистана» и выделил Академии наук страны 35 млн манатов (10 млн $). Фонд создаётся для совершенствования финансирования проводимых научных конференций, научных визитов, научных инновационных открытий и совместных международных научных проектов, сообщает «Туркменистан сегодня».

На встрече с представителями туркменской науки в Академии наук Туркменистана глава государства подписал ещё два документа для поддержки в стране научной деятельности.

— Постановление о повышении эффективности научно-исследовательских работ в Туркменистане нацелено на ускорение социально-экономического развития страны, повышение роли науки в развитии экономики на основе использования передовых технологий, инноваций и научных достижений. Принято также постановление о создании межотраслевой комиссии по обеспечению эффективности научных исследований в Туркменистане, — говорится в сообщении.

Затем туркменский лидер заявил о своём решении выделить местной Академии наук 35 млн манатов для укрепления её материально-технической базы и подведомственных научных учреждений, широкой государственной поддержки в подготовке научных работников высокой квалификации.

Президент Бердымухамедов посетил Академию наук страны 12 июня — в День туркменской науки. В начале встречи он поздравил собравшихся с праздником, затем обсудил с ними реформы в сфере науки и образования.

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