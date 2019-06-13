Президент Туркменистана утвердил структуру высших учебных заведений Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, утвердив структуру высших учебных заведений Туркме­нистана, сообщает пресс-служба главы государства.

Документом предписано соответствующим мини­стерствам и отраслевым ведомствам совместно с министерством адалат в месячный срок подготовить и представить в Кабинет Министров предложения о внесении в законода­тельство Туркменистана изменений и дополнений, вытекающих из данного Постановления.

Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, предписав переименовать Институт коммунального хозяйства Туркменистана в Институт инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана, и утвердив структуру вышеуказанного Института.

Согласно документу, министерству образования предписано совместно с Институтом в месячный срок разработать и в установленном порядке утвердить Устав Института инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана.

Бердымухамедов подписал постановление, предписав переименовать Национальный институт спорта и туризма Туркменистана в Туркменский государственный институт физкультуры и спорта, и, утвердив структуру вышеуказанного Института.

Согласно документу, министерству спорта и молодежной политики предписано совместно с Институтом в месячный срок разработать и в установленном порядке утвердить Устав Туркменского государственного института физкультуры и спорта.

Президент Туркменистана подписал постановление, утвердив структуру Туркменского государственного института культуры.

Согласно документу, Министерству культуры предписано совместно с Институтом в месячный срок разработать и в установленном порядке утвердить Устав Туркменского государственного института культуры.