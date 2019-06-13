Президент Туркменистана утвердил структуру высших учебных заведений Туркменистана

- Туркменистан, общество
- 17:33, 13 июня 2019
- Просмотров: 311
CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, утвердив структуру высших учебных заведений Туркменистана, сообщает пресс-служба главы государства.
Документом предписано соответствующим министерствам и отраслевым ведомствам совместно с министерством адалат в месячный срок подготовить и представить в Кабинет Министров предложения о внесении в законодательство Туркменистана изменений и дополнений, вытекающих из данного Постановления.
Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, предписав переименовать Институт коммунального хозяйства Туркменистана в Институт инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана, и утвердив структуру вышеуказанного Института.
Согласно документу, министерству образования предписано совместно с Институтом в месячный срок разработать и в установленном порядке утвердить Устав Института инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана.
Бердымухамедов подписал постановление, предписав переименовать Национальный институт спорта и туризма Туркменистана в Туркменский государственный институт физкультуры и спорта, и, утвердив структуру вышеуказанного Института.
Согласно документу, министерству спорта и молодежной политики предписано совместно с Институтом в месячный срок разработать и в установленном порядке утвердить Устав Туркменского государственного института физкультуры и спорта.
Президент Туркменистана подписал постановление, утвердив структуру Туркменского государственного института культуры.
Согласно документу, Министерству культуры предписано совместно с Институтом в месячный срок разработать и в установленном порядке утвердить Устав Туркменского государственного института культуры.