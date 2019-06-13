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  13 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Таджикистана Имомуддин Сатторов посетил Армению

CA-NEWS (TJ) -  11 июня состоялся рабочий визит посла Таджикистана в России Имомуддина Сатторова в город Ереван. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Таджикистана.

В рамках визита посол встретился с министром экономики Армении Тиграном Хачатряном. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия, привлечения взаимных инвестиций и создания совместных производств.

Была отмечена важная роль Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Арменией для углубления двусторонних отношений по всем сферам взаимодействия.

В тот же день состоялась встреча посла с министром индустрии высоких технологий Акобом Аршакяном. Стороны обменялись мнениями по вопросам развития сотрудничества в технологической и научно-образовательной сферах.

Во время встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся деятельности IT-компаний в Армении. Особое внимание было уделено предприятиям, работающим в сфере высоких технологий. Были рассмотрены возможности создания совместных проектов в сфере инноваций и новых технологий.

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