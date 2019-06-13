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  13 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Виноград и черешню из Узбекистана будут экспортировать в Египет

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан начнёт экспорт винограда и черешни в Египет, сообщает ИА "Жахон".

Этому предшествовало плодотворное сотрудничество между посольством Узбекистана в Каире, Государственной инспекцией по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Центральной администрацией по карантину растений (ЦАКР) Министерства сельского хозяйства и мелиорации Египта.

«Я рад информировать Вас о принятом решении по разрешению на ввоз на египетский рынок винограда и черешни из Узбекистана», -говорится в официальном письме руководителя ЦАКР Ахмеда аль-Аттара, адресованном начальнику Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров нашей страны Иброхиму Эргашеву.

Посольством Узбекистана в данном направлении осуществляется целенаправленная работа в рамках «Дорожной карты» по реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Египта в Ташкент в сентябре 2018 года. Согласно этому документу была предусмотрена проработка вопроса получения карантинного разрешения для ввоза на рынок Египта свежей, сушенной и замороженной плодоовощной продукции из Узбекистана.

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