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  13 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане экс-политзаключенный Самандар Куканов добивается реабилитации
Самандар Куканов и Ислам Каримов
Самандар Куканов и Ислам Каримов

CA-NEWS (UZ) -  12 июня судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана начала рассмотрение надзорной жалобы Самандара Куканова – бывшего политзаключенного, экс-депутата Верховного совета УзССР с требованием о своей реабилитации, передает centralasian.org.

Об этом сообщил представитель базирующегося в Ташкенте общества прав человека «Эзгулик» Абдурахман Ташанов, который присутствовал в процессе.

– Препятствий свободному доступу в зал судебного заседания не было. В зале суда, кроме представителей общественности, присутствовали также правозащитники, представители «Хьюман Райтс Вотч» и дипломатических корпусов, – сказал Ташанов.

По его словам, в ходе первого судебного заседания были зачитаны обвинения во взяточничестве, коррупции и создании организованной преступной группировки, выдвинутые в отношении Самандара Куканова в 1993 году первой инстанцией суда. Однако сам Куканов и его адвокаты заявили, что все эти обвинения были сфабрикованы против экс-политзаключенного режимом ныне покойного первого президента Ислама Каримова.

Напомним, что рассмотрение в Верховном суде республики надзорной жалобы Куканова о своей реабилитации началось 15 мая этого года. Однако в тот день заседание отложили в связи с тем, что у него не было адвоката. Очередное судебное заседание по иску Самандара Куканова назначено на 3 июля.

Бывший депутат Верховного совета УзССР и крупный нефтяник Самандар Куканов был арестован 2 июля 1993 года и приговорен Верховным судом к 20 годам тюрьмы, затем этот срок был продлен. Куканов вышел на свободу в октябре 2016 года. Он является единственным политзаключенным, который отбыл самый долгий срок в истории независимого Узбекистана.

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