Минздрав Узбекистана прокомментировал смерть женщины до приезда «скорой» в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Министерством здравоохранения изучен случай по поводу распространившейся в социальных сетях информации о том, что на территории дехканского рынка “Фархад” ухудшилось здоровье престарелой женщины, вызванная “скорая помощь” приехала с опозданием, из-за чего больная скончалась в больнице. Об этом сообщается в заявлении министерства, опубликованного на официальном сайте.



Как сообщается, 8 июня 2019 года в районе 10:24 и 10:34 в Call-центр Ташкентской городской станции скорой медицинской помощи поступили 2 отдельных звонка из двух номеров сотовых телефонов. Один из позвонивших сказал о том, что на территории “Фархадского рынка” стало плохо женщине в возрасте 50-60 лет. Другой сообщил о состоянии женщины в возрасте 60-70 лет, адрес тот же. Эти данные немедленно отправлены в 4-ю подстанцию Учтепинского района и на место происшествия отправляется машина скорой помощи. Когда дежурный диспетчер с целью изучения ситуации позвонил в 10:44 часов, ему сообщили, что “скорая помощь” приехала по адресу и оказала больному первую медицинскую помощь.

Но в 10:59 поступает еще один звонок, где сообщается о том, что до сих пор ждут “скорую помощь”. Тогда и выясняется, что на территории базара есть два больных и тут же направляется другая бригада скорой помощи. Но до приезда бригады больную отвезли в больницу на попутной машине.

"Когда происходят несчастные случаи или у кого-то ухудшается здоровье на территории рынков, перекрестков, общественных мест, обычно “скорую помощь” вызывают ставшие свидетелями события люди. В таких обращениях часто четко не указывается точное место нахождения нуждающегося в скорой медицинской помощи человека. Бывает и так, что позвонивший человек уходит с места события, — говорит главный врач Ташкентской городской станции скорой медицинской помощи Даврон Султонов . — В результате, машина скорой помощи теряет много времени в поисках больного. Часто в таких случаях из-за большого количества народа в данных общественных местах и отсутствия точного места нахождения больного не возможно даже найти его".

Суда по комментарию министерства, «скорая» ошибочно приняла два звонка от двух разных людей, как вызов к одному человеку, чем был вызван долгий приезд врачей к больному человеку и потеря драгоценного времени.

Однако, в комментарии Минздрава вместо этого ограничились статистикой о том, что сегодня в Ташкенте населению служит 179 бригад скорой медпомощи. "В системе действуют 705 врачей, 1150 средних медицинских работников и диспетчеров. В эти бригады скорой медицинской помощи каждый день поступают около 3 000 вызовов, в осенне-зимнем сезоне их количество превышает 4 000. Им своевременно оказывается медицинская помощь", - отмечает министерство.