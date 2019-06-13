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  13 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Умид Ахматджанов уходит с поста первого вице-президента АФУ, его место займёт Равшан Ирматов

CA-NEWS (UZ) -  Умид Ахматджанов, исполнявший обязанности первого вице-президента Ассоциации футбола Узбекистана, решил сложить свои полномочия. Причиной такого решения он объяснил большим объёмом работ и многочисленными зарубежными поездками. Напомним, что 3 марта текущего года Умид Ахматджанов был избран вице-президентом Олимпийского совета Азии от Центрально-азиатского региона.

«Вице-президент Олимпийского совета Азии - это очень ответственная должность. В следующем году начнутся Олимпийские игры в Токио. Времени до этого соревнования осталось немного. По этой причине я написал заявление об уходе с поста первого вице-президента Ассоциации футбола Узбекистана.

Я думаю, что мы проделали большую работу для развития узбекского футбола и сделали все возможное. Результаты появятся со временем постепенно.

Я хотел бы поблагодарить Президента нашей страны Шавката Мирамановича, который уделяет большое внимание развитию спорта в нашей стране, в частности развитию футбола, и правительству нашей страны, которое создает все необходимые условия», - написал Умид Ахматджанов в заявлении, опубликованном на сайте АФУ.

Сообщается, что на этот пост будет назначен арбитр Равшан Ирматов.

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