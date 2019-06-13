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  13 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия в 2018 экспортировала шоколад на $322 тыс.

CA-NEWS (MNG) -  В прошлом году Монголия экспортировала шоколад на общую сумму в 322 тыс. долларов, передает Mongolnow.

«Монголия также входит в число азиатских стран, где растёт спрос и потребление шоколада, но в настоящее время отечественные производители обеспечивают менее 10 процентов спроса на монгольском рынке», — сообщает министерство продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности.

Большая часть монгольского импорта шоколадной продукции осуществляется из Украины,

Бельгии, США и Японии. И хотя менее 10 процентов спроса внутреннего рынка обеспечивают отечественные производители, в последние годы Монголия начала экспортировать шоколад.

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