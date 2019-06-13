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  13 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На кондитерской фабрике в Джизаке произошел пожар

CA-NEWS (UZ) -  12 июня 2019 года произошёл пожар на кондитерской фабрике в городе Джизаке, сообщила пресс-служба Государственной службы пожарной безопасности Узбекистана.

На ликвидации пожара были задействованы 6 пожарных автоэкипажей и 2 экипажа спасательного отряда. От пожара сохранены строительные конструкции здания на площади 900 кв.метров. Жертв и пострадавших нет.

По данным ведомства, огнём уничтожено 400 кв.метров строительной конструкции крыши, имущество и кондитерские изделия. Причина пожара и материальный ущерб устанавливается.

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