На кондитерской фабрике в Джизаке произошел пожар
- Узбекистан, происшествия
- 17:19, 13 июня 2019
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CA-NEWS (UZ) - 12 июня 2019 года произошёл пожар на кондитерской фабрике в городе Джизаке, сообщила пресс-служба Государственной службы пожарной безопасности Узбекистана.
На ликвидации пожара были задействованы 6 пожарных автоэкипажей и 2 экипажа спасательного отряда. От пожара сохранены строительные конструкции здания на площади 900 кв.метров. Жертв и пострадавших нет.
По данным ведомства, огнём уничтожено 400 кв.метров строительной конструкции крыши, имущество и кондитерские изделия. Причина пожара и материальный ущерб устанавливается.