РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Генпрокуратура Узбекистана будет искать должников по ЖКХ в странах СНГ

CA-NEWS (UZ) -  Бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генпрокуратуре Узбекистана будет искать должников по коммунальным услугам в странах СНГ. Соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева 13 июня опубликовано в национальной базе законодательства.

Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре Узбекистана было создано в конце мая 2017 года. Ведомство отвечает за погашение задолженностей за электроэнергию и газ.

"Определить Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан компетентным органом, через который осуществляется международное сотрудничество по Договору государств-участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц в части установления места нахождения лиц, уклоняющихся от исполнения решения судов", - говорится в тексте документа.

Договор государств-участников СНГ о межгосударственном розыске лиц был подписан 10 декабря 2010 года в Москве. Ранее в число компетентных органов Узбекистана, ответственных за реализацию документа входили только МВД, Генпрокуратура и Служба госбезопасности республики.

БПИ предоставлены полномочия отключать потребителей от электрических и газовых сетей в случае несвоевременных расчетов за энергоресурсы, неисполнения предписаний инспекторов, а также при выявлении фактов хищений, незаконных подключений к электрическим, газотранспортным и газораспределительным сетям.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Алматы и Нур-Султане полиция проводит задержания (видео)
  • На рынке Афганистана Узбекистан может на равных конкурировать и с Китаем, и с Индией — эксперт
  • Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×