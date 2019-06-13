Взрывы на танкерах в Оманском заливе: СМИ говорят о нападении

- Азия и мир, происшествия
- 20:09, 13 июня 2019
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CA-NEWS (CA) - В Оманском заливе утром 13 июня подали сигнал бедствия два нефтяных танкера, руководство судов заявило о повреждениях. Местные СМИ предположили, что на танкеры было совершено нападение, пишет BBC.
Нефтяной танкер, плывущий из Саудовской Аравии в Сингапур, "был поврежден в результате предполагаемого нападения", - говорится в заявлении руководителя судна.
"Корпус был поврежден над ватерлинией по правому борту", - говорится в сообщении компании.
ВМС США заявляют, что расследуют сообщения о предполагаемых взрывах и пожаре по крайней мере на одном судне.
Члены экипажа (21 человек с "Кокука Карейджес" и 23 с "Фронт Альтаир") были эвакуированы после того, как танкеры разослали сигналы бедствия.
Представитель Пятого флота США заявил, что в район местонахождения судов прибыли корабли ВМС США и оказывают помощь на месте.
Что известно о танкерах
По предварительной информации, речь идет о танкерах "Фронт Альтаир" и "Кокука Карейджес" (Front Altair, Kokuka Courageous).
Иранское информагентство IRIB разместило в "Твиттере" фото дымящегося судна, которое агентство называет танкером "Фронт Альтаир". Официального подтверждения достоверности снимка пока не было.
عکسی از حادثه امروز برای #نفتکش ها#انفجار_ناقلتي_نفط_ببحر_عُمان #oiltanker pic.twitter.com/49kpytPiMG— خبرگزاری صداوسیما (@iribnewsFa) 13 июня 2019 г.
Первый танкер принадлежит норвежской компании Frontline, второе судно под панамским флагом управляется компанией BSM Ship Management.
"Кокука Карейджес" плыл в Сингапур с грузом метанола, а на втором танкере - 75 тысяч тонн нафты (сырье для нефтехимической промышленности).
Представитель тайваньского нефтеперерабатывающего завода, зафрахтовавшего "Фронт Альтаир", сказал, что есть подозрение, что танкер был поврежден торпедой, официально эта информация не подтверждена. Нет сведений о торпеде и в компании Frontline.