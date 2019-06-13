Взрывы на танкерах в Оманском заливе: СМИ говорят о нападении

CA-NEWS (CA) - В Оманском заливе утром 13 июня подали сигнал бедствия два нефтяных танкера, руководство судов заявило о повреждениях. Местные СМИ предположили, что на танкеры было совершено нападение, пишет BBC.



Нефтяной танкер, плывущий из Саудовской Аравии в Сингапур, "был поврежден в результате предполагаемого нападения", - говорится в заявлении руководителя судна.

"Корпус был поврежден над ватерлинией по правому борту", - говорится в сообщении компании.

ВМС США заявляют, что расследуют сообщения о предполагаемых взрывах и пожаре по крайней мере на одном судне.

Члены экипажа (21 человек с "Кокука Карейджес" и 23 с "Фронт Альтаир") были эвакуированы после того, как танкеры разослали сигналы бедствия.

Представитель Пятого флота США заявил, что в район местонахождения судов прибыли корабли ВМС США и оказывают помощь на месте.

Что известно о танкерах

По предварительной информации, речь идет о танкерах "Фронт Альтаир" и "Кокука Карейджес" (Front Altair, Kokuka Courageous).

Иранское информагентство IRIB разместило в "Твиттере" фото дымящегося судна, которое агентство называет танкером "Фронт Альтаир". Официального подтверждения достоверности снимка пока не было.

Первый танкер принадлежит норвежской компании Frontline, второе судно под панамским флагом управляется компанией BSM Ship Management.

"Кокука Карейджес" плыл в Сингапур с грузом метанола, а на втором танкере - 75 тысяч тонн нафты (сырье для нефтехимической промышленности).

Представитель тайваньского нефтеперерабатывающего завода, зафрахтовавшего "Фронт Альтаир", сказал, что есть подозрение, что танкер был поврежден торпедой, официально эта информация не подтверждена. Нет сведений о торпеде и в компании Frontline.