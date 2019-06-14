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  14 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане голландская компания будет выдавать сертификаты Halal

CA-NEWS (UZ) -  По итогам визита делегации голландской компании Halal Correct Certification BV в Наманганскую область была создана новая компания –Halal Correct Certification Uzbekistan.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана, предприятие будет проводить лабораторные исследования продукции и выдавать в соответствии с законодательством Узбекистана сертификаты Halal, Organic и Global GAP.

Halal Correct Certification BV сертифицирует скотобойни, предприятия пищевой промышленности в Европе и мире и является экспертом в области применения соответствующих процессов для изготовления халяльных продуктов, отмечает пресс-служба МИДа.

Производство и экспорт халяльной продукции, как ожидается, будет способствовать развитию сельского хозяйства и выходу на внешние рынки.

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