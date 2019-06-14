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  14 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе журналисты Радио Озоди подверглись нападению в автобусе
кондуктор автобуса
кондуктор автобуса

CA-NEWS (TJ) -  Журналисты Радио Озоди Шодмони Ятим и Алишер Зарифи, готовившие видеосюжет о работе общественного транспорта города Душанбе, подверглись нападению со стороны водителя и кондуктора автобуса. Инцидент произошел 13 июня у торгового центра «Садбарг». Власти обещали расследовать это происшествие.

Видеосъемка не понравилась водителю и кондуктору автобуса маршрута № 4. Несмотря на жалобы пассажиров, автобус продолжал стоять на остановке. Водитель автобуса напал на Шодмони Ятим – он схватил корреспондента за шиворот и выбросил на земля его очки и журналистское удостоверение. «Это случилось после того, как я ему показал удостоверение и сказал, что нахожусь на задании. В ответ он оскорбительно выругался и заявил, что за минуту изготовит десять таких «подделок», - рассказывает Шодмони Ятим.

На видео запечатлен момент нападения на корреспондентов Радио Озоди и слышна нецензурная брань водителя автобуса. «Ты, баран, убирайся отсюда!», кричит он. «Кто ты такой. Я тебя челюсть сломаю!», - угрожает журналисту кондуктор.

Инцидент произошел на глазах пассажиров автобуса, инспекторов ГАИ и представителей управления транспорта столицы, которые молча наблюдали за происходящим. «Никто к нам за помощью не обращался» - так объяснили свое равнодушие сотрудники милиции и управлении транспорта.

По словам Алишера Зарифи, если бы люди на остановке не оттащили в сторону разъяренного водителя, инцидент мог привести к мордобою.

Журналисты в Душанбе довольно часто при исполнении своих обязанностей подвергаются нападениям и оскорблениям. В марте этого года сотрудник радио “Точикистон” обратился с жалобой в Генеральную прокуратуру страны о том, что в ходе исполнения своих профессиональных обязанностей он подвергся оскорблениям со стороны главного инженера Международного аэропорта Душанбе.

Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана недавно сообщила, что ежемесячно получает обращения как минимум 10 журналистов с жалобами на препятствия к доступу к информации, угрозах, оскорблениях в своей профессиональной деятельности.

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