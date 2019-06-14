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  14 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон встретился с президентами Шри-Ланки и Бангладеш

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 13 июня во Дворце нации в Душанбе встретился с президентом Шри-Ланки Майтрипала Сирисеном.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече были обсуждены первые результаты переговоров высокого уровня между странами и вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах.

В частности, были обсуждены результаты первых переговоров высшего уровня между двумя странами, состоявшихся в 2017 году, а также вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов сотрудничества в сфере гидроэнергетики, текстильной промышленности, фармацевтики, переработки шерсти и кожи, создания совместных предприятий по добыче драгоценных и декоративных камней, разработки крупных проектов транспортной инфраструктуры, развития сферы туризма.

Стороны также обсудили вопросы борьбы с угрозами и опасностями в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества региональных и международных организаций, такие как укрепление взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом, экст

Также накануне Эмомали Рахмон в рамках пятого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии принял президента Народной Республики Бангладеш Мухаммада Абдул Хамида.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджикистан заинтересован в еще более тесных связях и укреплении двусторонних отношений с Бангладеш, и высоко оценил роль этой страны в расширении регионального сотрудничества.

Стороны выразили готовность к эффективному использованию благоприятных возможностей сотрудничества в интересах стран в экономических, торговых, промышленных, туристических, образовательных сферах и прямых инвестициях

Было подчеркнуто, что использование богатого опыта Бангладеш для развития промышленности в Таджикистане, создание совместных производственных предприятий и Совета предпринимателей, подписание новых соглашений о сотрудничестве будут плодотворными для обеих сторон.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы сотрудничества и интеграции стран в рамках авторитетных международных организаций и учреждений в направлении решения глобальных проблем и борьбы с угрозами и вызовами современного мира.

Была выражена целесообразность совместной борьбы против международного терроризма и экстремизма, подписания соглашения о сотрудничестве в области безопасности и создания совместной рабочей группы.

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