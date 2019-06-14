«Исламское государство» взяло ответственность за бунт в вахдатской колонии Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) взяла ответственность за бунт в колонии под городом Вахдат в Таджикистане. Об этом сообщает портал SITE Intelligence Group и Reuters со ссылкой на газету ИГ Al-Nabaa.

Арабская газета опубликовала «экслюзивную информацию», где ИГ подтверждает, что бунт в таджикской колонии совершили «солдаты халифата».

9 мая в 21:30 в исправительном учреждении 3/2 главного управления исполнения уголовных наказаний министерства юстиции, находящемся в городе Вахдат, заключенными с целью дестабилизации обстановки в учреждении и побега произошли беспорядки, сообщает пресс-служба главного управления по исполнению уголовных наказаний (ГУИН) министерства юстиции Республики Таджикистан.

Организаторами беспорядков стали члены «Исламского государства», а непосредственными руководителями являются Бехруз Гулмурод – сын бывшего полковника – «предателя» Гулмурода Халима, убитого в Сирии, Гулов Фахриддин, Шарипов Махмадулло и Хасанов Рухулло.

*В 2015 году 40-летний полковник, командир ОМОН МВД Республики Таджикистан Гулмурод Халимов перешел на сторону «Исламского государства» и позже был убит в Сирии.

Члены упомянутой группы вначале нанесли ножевые раны трём сотрудникам исправительного учреждения – майору Муродову Бурхониддину, майор Халимову Абдуджаббору и старшему лейтенанту Асоеву Махмуду Хамидовичу, вследствие чего они погибли, затем освободили находящихся в штрафном изоляторе восьмерых других заключённых, также являющихся членами террористической организации «Исламское государство». После этого они «зверским способом» нанесли ножевые ранения пятерым заключённым, в том числе Саиду Киёмиддину Гози, Каримову Саттору Самадовичу (Махсуми Саттор) и Сатторову Саидмахдихону (Шайх Темур), лишив их жизни, а затем избили и ранили десятки других заключённых, сообщает ГУИН.

Затем члены этой группы подожгли медчасть учреждения, взяли в заложники нескольких заключенных и с целью побега напали на сотрудников учреждения.

В результате ответной операции были обезврежены 24 члена этой группы, а 35 других были задержаны. Лица, взятые в заложники, были освобождены.

По произошедшему случаю генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело и в настоящее время ведётся расследование.

Обычный режим в учреждении, в котором отбывают наказание 1,5 тысячи человек, восстановлен, а ситуация находится под контролем.

В результате бунта погибли 32 человека: 29 заключенных и 3 сотрудника исправительного учреждения.

МВД Таджикистана также опубликовало полный список убитых в ходе бунта.

Запрещенная в Таджикистане Партия исламского возрождения (ПИВТ) обвинила власти страны в сокрытии сведений о тюремном бунте, в котором, по заявлениям Душанбе, были убиты 32 человека, в том числе трое членов ПИВТ.

В опубликованном 20 мая заявлении ПИВТ со ссылкой на собственные источники заявляет, что количество погибших во время бунта 19 мая в колонии под Душанбе намного превышает официально озвученное число жертв.