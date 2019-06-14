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  14 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Афганистана

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках саммита ШОС 2019 встретился с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани. Об этом сообщает пресс-служба президента РК.

Глава государства поприветствовал президента Афганистана и отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества, а также тесное взаимодействие в многостороннем формате.

В свою очередь Мохаммад Ашраф Гани поблагодарил Токаева за возможность встретиться и поздравил его с победой на выборах и официальным вступлением в должность. Лидер Афганистана подчеркнул, что народ Казахстана своим выбором поддержал преемственность стратегического курса страны.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пожелал Мохаммаду Ашрафу Гани успехов в его деятельности.

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