Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Афганистана

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках саммита ШОС 2019 встретился с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани. Об этом сообщает пресс-служба президента РК.

Глава государства поприветствовал президента Афганистана и отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества, а также тесное взаимодействие в многостороннем формате.

В свою очередь Мохаммад Ашраф Гани поблагодарил Токаева за возможность встретиться и поздравил его с победой на выборах и официальным вступлением в должность. Лидер Афганистана подчеркнул, что народ Казахстана своим выбором поддержал преемственность стратегического курса страны.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пожелал Мохаммаду Ашрафу Гани успехов в его деятельности.