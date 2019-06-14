Ашхабад признан самым дорогим городом для иностранцев, - Cost of Living Index

CA-NEWS (TM) - Консалтинговое агентство ECA International провело исследование о стоимости проживания в городах мира и опубликовало ежегодный рейтинг самых дорогих городов для иностранцев Cost of Living Index.

Согласно исследованию, самым дорогим городом был признан Ашхабад, который всего лишь за год поднялся с 111 места (в 2018) на 1.

Как отметил представитель компании, возможно такой резкий скачок покажется аномальным для людей, которые не в курсе происходящего в Туркменистане. Однако, в связи с продолжающимися экономическими проблемами, постоянно растущей инфляцией и появлением «черного рынка» валюты, напрямую влияющими на цену импортной продукции, стоимость посещения Туркменистана для иностранцев, вынужденных обменивать валюту по государственному курсу, выросла многократно.

При составлении рейтинга агентство ECA International оценивает потребительскую корзину товаров и услуг. Также рассматривается стоимость досуга, товаров для дома, одежды, алкоголя и табака.

При этом не учитывается ряд важных показателей, при включении которых в расчет ситуация в списке была бы совершенно иной. Например, из анализа исключены такие параметры, как аренда жилья, плата за коммунальные услуги (электричество, газ и вода), покупка автомобиля и плата за обучение в школе. Предполагается, что эти затраты иностранным работникам покрывает работодатель.