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  14 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Си Цзиньпин пригласил президента Казахстана с официальным визитом в Китай

CA-NEWS (KZ) -  Председатель КНР Си Цзиньпин вновь поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах и пригласил посетить Китай с официальным визитом в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы казахстанского президента.

Токаев и Си Цзиньпин встретились в Бишкеке во время саммита ШОС 2019. Токаев отметил важность развития казахстанско-китайского сотрудничества и подчеркнул, что отношения с КНР являются одним из приоритетных направлений их внешней политики.

«Это сотрудничество носит стратегический характер, оно очень важно для обеспечения спокойствия и безопасности на обширной территории евразийского континента», – сказал он.

Си Цзиньпин в свою очередь выразил надежду на углубление сотрудничества в сфере переработки сельхозпродукции, цифровизации, IT-индустрии и «зелёных» технологий.

Лидер КНР отметил, что сопряжение программы «Один пояс, один путь» и государственной программы индустриально-инновационного развития обеспечит широкое использование транзитного потенциала Казахстана.

В ходе встречи стороны также обсудили взаимодействие двух стран в культурно-гуманитарной сфере, в частности, расширение молодежных обменов и проведение совместных мероприятий.

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