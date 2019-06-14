США обвиняет Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе. Иран обвинения опровергает

CA-NEWS (CA) - Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в "вопиющем нападении" 13 июня на два танкера в Оманском заливе, передает BBC.

По словам Майка Помпео, Вашингтон пришел к выводу о причастности Ирана, основываясь на данных разведки, однако не привел каких-либо конкретных доказательств.

"Эта оценка основана на разведданных, использованном оружии, уровне квалификации, необходимой для выполнения операции, на недавних аналогичных иранских нападениях на морские суда и на том факте, что нет действующих в этом регионе группировок, обладающих такими ресурсами и способных проводить операции со столь высокой степенью сложности", - сказал Помпео.

Госсекретарь сообщил, что поручил послу США в ООН поднять на Совете Безопасности вопрос о роли Ирана в этих нападениях.

Ранее сообщалось, что причина взрывов на танкерах не ясна. Оба танкера остались на плаву. Члены экипажей эвакуированы.

Иран отвергает обвинения Вашингтона. Представитель иранских властей заявил BBC: "Иран не имеет отношения к этому инциденту".

"Кто-то пытается дестабилизировать отношения Ирана с международным сообществом", - предположил этот высокопоставленный иранский чиновник.

Тем временем цены на нефть после этого происшествия подскочили на 4%.

Оманский залив соединяется с Персидким заливом стратегически чрезвычайно важным Ормузским проливом, через который морским путем перевозятся огромные объемы нефти.

Что произошло

В Оманском заливе утром 13 июня подали сигнал бедствия два нефтяных танкера, руководство судов заявило о повреждениях. Местные СМИ предположили, что на танкеры было совершено нападение.

Нефтяной танкер, плывущий из Саудовской Аравии в Сингапур, "был поврежден в результате предполагаемого нападения", - говорится в заявлении руководителя судна.

"Корпус был поврежден над ватерлинией по правому борту", - говорится в сообщении компании.

ВМС США заявляют, что расследуют сообщения о предполагаемых взрывах и пожаре по крайней мере на одном судне.

Члены экипажа (21 человек с "Кокука Карейджес" и 23 с "Фронт Альтаир") были эвакуированы после того, как танкеры разослали сигналы бедствия.

Представитель Пятого флота США заявил, что в район местонахождения судов прибыли корабли ВМС США и оказывают помощь на месте.

Что известно о танкерах

Речь идет о танкерах "Фронт Альтаир" и "Кокука Карейджес" (Front Altair, Kokuka Courageous).

Первый танкер принадлежит норвежской компании Frontline, второе судно под панамским флагом управляется компанией BSM Ship Management.

"Кокука Карейджес" плыл в Сингапур с грузом метанола, а на втором танкере - 75 тысяч тонн нафты (сырье для нефтехимической промышленности).

Представитель тайваньского нефтеперерабатывающего завода, зафрахтовавшего "Фронт Альтаир", сказал, что есть подозрение, что танкер был поврежден торпедой, официально эта информация не подтверждена. Нет сведений о торпеде и в компании Frontline.