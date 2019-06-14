Мирзиёев и Гани обсудили проекты по восстановлению Афганистана

CA-NEWS (UZ) - В рамках мероприятий Бишкекского саммита ШОС Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Узбекистана особо отметил активизацию двусторонних контактов на разных уровнях, рост взаимной торговли, развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества и гуманитарных обменов.

На встрече рассмотрены практические вопросы продвижения конкретных программ и проектов, направленных на содействие социально-экономическому восстановлению Афганистана и вовлечение этой страны в региональное сотрудничество в Центральной Азии.

Ашраф Гани выразил глубокую признательность Шавкату Мирзиеёву за активные усилия по скорейшему мирному урегулированию ситуации в Афганистане.