Шавкат Мирзиёев встретился с заместителем Генерального секретаря ООН

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 июня принял в Бишкеке заместителя Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмери ДиКарло.

В ходе встречи рассмотрены перспективы многопланового партнерства Узбекистана с институтами и учреждениями ООН, направленного на достижение Целей устойчивого развития, сообщила пресс-служба главы государства.

Особое внимание уделено актуальным вопросам обеспечения безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии.

Отмечена важность продолжения активных усилий по преодолению последствий Аральской катастрофы, в том числе в рамках Многопартнерского Трастового фонда для Приаралья под эгидой ООН.

Розмери ДиКарло поблагодарила главу государства за теплый прием и передала приветствия и наилучшие пожелания Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Высокий представитель ООН особо отметила успешно проведенную миссию по возвращению граждан Республики Узбекистан из горячих точек на Ближнем Востоке.