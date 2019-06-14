Президент Туркменистана понизил председателя таможенной службы в звании

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов понизил председателя государственной таможенной службы генерал-майора Атадурды Османова в воинском звании до полковника. Об этом сообщило информационное агентство «Туркменистан Сегодня».

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки Османову также был объявлен строгий выговор.

Атадурды Османов исполняет обязанности начальника таможенной службы в течение 2 лет. Звание генерал-майора ему было присвоено в начале текущего года.