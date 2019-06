Компания «Хасан и К» построит еще один НПЗ в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Очередной нефтеперерабатывающий завод планируется строить недалеко от Душанбе, в районе Рудаки, передает Asia-Plus.

Предложение компании «Хасан и К» о привлечении необходимых для возведения завода прямых инвестиций опубликовано Госкомитетом по инвестициям и управлению госимуществом республики.

«Реализуемый проект направлен на создание НПЗ, мощностью 27000 тонн, который поможет стране обеспечить внутренний рынок относительно дешевыми нефтепродуктами», - говорится в резюме инвестиционного проекта.

В частности, на заводе планируется производить бензин, дизельное топливо и мазут.

Отмечается, что часть финансирования будет направлена на укрепление инфраструктуры компании.

«Реализация проекта предполагает приобретение основного оборудования в пределах стран региона, что, безусловно, влияет на укрепление связей между странами и их интеграцию в области технологий», - подчеркивается в резюме.

В нем говорится, что общая стоимость проекта составляет $17 млн. Компания на реализацию проекта выделяет за счет собственных средств $7 млн.

Отмечается, что срок реализации проекта составляет 1 год, а срок его окупаемости – 10 лет.

ЗАО «Хасан и К» занимается переработкой нефти, добываемой на месторождения Биштинчак (Бальджуван, юг Таджикистана). Балджуванский завод мощностью 12 тысяч тонн нефти в год был построен еще в 1995 году.

В 2013 году эта компания совместно с иранскими инвесторами построила в районе Рудаки НПЗ, мощностью 85 тысяч тонн в год.

Через год компания «Хасан и К» и китайская Dong Ying heli Investment and Development Co. Ltd создали совместное предприятие «ТК-oil», которое приступило к строительству крупного НПЗ в Дангаре.

Хотя строительство завода, мощностью 1,2 млн тонн в год, завершилось пару лет назад, его запуск откладывался уже несколько раз. Представители Свободной экономической зоны «Дангара», где и построен НПЗ, связывали перенос запуска завода с «некоторыми нерешенными вопросами».

За последние десятилетия в разных частях Таджикистана построили несколько малых нефтеперерабатывающих заводов.

В частности, такие мощности возвели в Канибадаме, Исфаре, Шахринаве, в Хатлонской области, а также в столице. Однако многие из этих предприятий так и не заработали.

В 2018 году в Таджикистане было произведено чуть более 18 тысяч тонн бензина и дизельного топлива, а добыча нефти составила всего около 24 тысяч тонн.

Годовые потребности страны в нефтепродуктах на данный момент оцениваются соответствующими ведомствами в 700 тысяч тонн.