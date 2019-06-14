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  14 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане ожидается повышение температуры воздуха до +40 градусов

CA-NEWS (UZ) -  В некоторых регионах Узбекистана на этой неделе температура воздуха повысится до +40 градусов, сообщили в Центре гидрометеорологической службы республики.

По данным синоптиков, сегодня, 14 июня, в Ташкенте днём ожидается +34... +37 градусов. В других областях страны ожидается примерно такая же температура воздуха с разницей в 1-2 градуса.

До конца недели в городах Карши, Бухара и Термез температура воздуха повысится до +40 градусов.

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