Снежный барс выбран талисманом чемпионата мира по борьбе 2019 в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Снежный барс стал официальным талисманом чемпионата мира по греко-римской, вольной и женской борьбе, который состоится в столице Казахстана 14-22 сентября текущего года, как пишет издание Zakon.kz.

Талисмана-снежного барса зовут Намыс. Он облачен в борцовку цветов казахстанского флага. Талисман приглашает всех гостей на чемпионат мира по трем видам борьбы в столицу Казахстана, где будет разыграна большая часть лицензий на Олимпийские игры-2020 в Токио.

«Снежный барс – сакральный символ казахского народа и его предков, для которых этот загадочный и редкий зверь являлся тотемным животным и непременным персонажем произведений изобразительного искусства, выполненных в знаменитом скифо-алтайском зверином стиле», - рассказывают организаторы мероприятия.

Справка

Снежный барс, или ирбис – крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитающее в горах Центральной Азии. Он отличается тонким, длинным, гибким телом, относительно короткими лапами, небольшой головой и очень длинным хвостом. Достигая вместе с хвостом длины 200—230 см, весит до 55 кг. Окраска меха светлая дымчато-серая с кольцеобразными и сплошными тёмными пятнами.

В 20 веке снежный барс был внесён в Красную книгу, а также в охранные документы других стран. В настоящее время охота на них запрещена.