Генконсульство Узбекистана открылось в Казани

CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 13 июня открыл Генеральное консульство Узбекистана в Казани. В своей речи на открытии он отметил, что татарский и узбекский народы связывает давняя история отношений, которые сегодня выходят на новый уровень.

Казанское генконсульство будет работать не только на Татарстан, но и на соседние регионы.

«Все это делается в рамках стратегического партнерства «Россия — Узбекистан». И это очень серьезная поддержка, в том числе для нашей республики», - добавил Минниханов.

Сотрудничество Татарстана и Узбекистана развивается в самых разных сферах, в том числе, торгово-экономической, культурной и образовательной, отметил глава республики.