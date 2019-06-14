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  14 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Генконсульство Узбекистана открылось в Казани

CA-NEWS (UZ) -  Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 13 июня открыл Генеральное консульство Узбекистана в Казани. В своей речи на открытии он отметил, что татарский и узбекский народы связывает давняя история отношений, которые сегодня выходят на новый уровень.

Казанское генконсульство будет работать не только на Татарстан, но и на соседние регионы.

«Все это делается в рамках стратегического партнерства «Россия — Узбекистан». И это очень серьезная поддержка, в том числе для нашей республики», - добавил Минниханов.

Сотрудничество Татарстана и Узбекистана развивается в самых разных сферах, в том числе, торгово-экономической, культурной и образовательной, отметил глава республики.

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