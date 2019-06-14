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  14 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ЕАКОП и Узбекистан договорились совместно развивать сферу интеллектуальной собственности

CA-NEWS (UZ) -  Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) и Общественное объединение обладателей авторских и смежных прав Узбекистана (УАСО) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере коллективного управления правами. Церемония прошла в четверг в Ташкенте, сообщает ТАСС

"Подписание меморандума о сотрудничестве с нашими узбекскими коллегами - важный шаг в сторону усовершенствования системы защиты интеллектуальных прав на евразийском пространстве <…> Уверен, что совместные шаги ЕАКОП и УАСО, предусмотренные меморандумом, позволят евразийским авторам и правообладателям максимально эффективно управлять своим интеллектуальным капиталом, монетизировать свое творчество", - отметил генеральный секретарь ЕАКОП Андрей Кричевский.

По словам председателя правления УАСО Лолы Усмановой, сотрудничество должно позволить не только усилить механизмы защиты авторского права в стране, но и открыть представителям креативных профессий новые возможности получения достойного вознаграждения за их творчество.

В рамках соглашения планируется проведение круглых столов и форумов, международных семинаров, тематических встреч для обмена опытом в сфере коллективного управления интеллектуальными правами. Также меморандум предусматривает подписание между УАСО и российскими обществами по управлению интеллектуальными правами соглашения о распределении и выплате вознаграждения за публичное исполнение, сообщение для всеобщего сведения по кабелю или передачи в эфир обнародованных музыкальных произведений, фонограмм и отрывков музыкально-драматических произведений.

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