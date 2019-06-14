В Узбекистане проверят влияние на здоровье импортируемого пальмового масла

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 13 июня депутаты в ходе пленарного заседания инициировали проверку влияния на здоровье человека импортируемого в Узбекистан пальмового масла.

Как сообщается на сайте Законодательной палаты, на заседании была рассмотрена инициатива группы депутатов, направленная на обеспечение продовольственной безопасности.

Как отметили депутаты, необходимо провести изучения по вопросам влияния на здоровье человека импортируемого в Узбекистан пальмового масла и производимых на его основе продуктов питания.

После обсуждений ответственным комитетам поручено всесторонне изучить данный вопрос, подготовить в 10-дневный срок соответствующее заключение.

Напомним, что пальмовое масло используется в продуктах питания как в сыром, так и в гидрогенизированном виде. Именно в таком виде оно добавляется в продукты питания, включая молочные и кондитерские продукты и, безусловно, наносит вред. В 2016 году Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) выразило обеспокоенность в связи с тем, что высокий уровень 3-МХПД – вещества, считающегося канцерогеном и обнаруженного в рафинированном пальмовом масле, может представлять риск для почек и мужской репродуктивной системы.

В процессе гидрогенизации через нагретое масло пропускают водород под давлением, в результате чего меняется его молекулярная структура.

После процесса гидрогенизации пальмовое масло превращается в трансжиры, которые мешают полноценному питанию клеток и негативно влияют на состояние многих систем организма. Это становится причиной многих нарушений, таких как повышение уровня холестерина, риск развития атеросклероза, сердечно-сосудистые заболевания, нарушение обменных процессов в тканях. хроническое воспаление, ожирение.