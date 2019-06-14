Митинги в Алматы и Нур-Султане. Как это комментирует министр информации (видео)

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев

CA-NEWS (KZ) - Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев прокомментировал телеканалу "Хабар" в программе "Открытый диалог" последние события, происходивших в стране, а именно о митингах в Алматы и Нур-Султане.

- В эти дни мы стали свидетелями исторических событий после которых наша страна наверно уже будет несколько другой. Существенно вырос уровень гражданской активности. Я честно не помню, чтобы такое количество участвовало в качестве наблюдателей, которые с 5 утра следили за соблюдением законности на выборах. Эти люди не выдвигали громких политический требований, не призывали к бойкоту, не шли на столкновения с полицией. Но именно они внесли большой вклад в прозрачность и справедливость выборов, как и во всем мире, - сказал Абаев.

- Были несколько акций протестов в некоторых городах. Что вы можете сказать по этому поводу, - спросил у министра телеведущий.

- Представители генпрокуратуры и МВД прокомментировали прошедшие митинги. Я бы хотел отметить другое. Все мы должны понимать, что выборы - это мощнейший катализатор активности всех слов населения. И, естественно, выбирая президента, люди выбирают свое будущее. И поэтому они не могут равнодушно отнестись к их результатам. Именно эта энергия после оглашения результатов часто выплескивается в эмоции, которые перерастают в пикеты, демонстрации. Это общемировая практика. В России, во Франции, Турции, США, странах Латинской Америке на улицы выходили десятки тысяч граждан. Да, были столкновения с полицией, задержания, которые перерастали в погромы в некоторых странах. Поэтому несколько сотен демонстрантов на улицах Нур-Султана и Алматы не должно восприниматься как что-то экстраординарное. Это нормально. Ничего страшного не произошло, - отметил он.

Даурен Абаев напомнил, что за день до выборов генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам и предостерегла от участия в любых массовых собраниях.

- Это было сделано для того, чтобы выборы проходили в спокойной обстановке. Акции протестов и информация о них тоже могут оказывать давление на избирателей. Гражданин в такой обстановке из-за страха может и вовсе не пойти на выборы. Что касается событий в Алматы. То там ночью колонна из молодых ребят фактически нарушала общественный порядок, спокойствие. Только на call-центр МВД от жителей поступило около 1200 звонков с просьбой усмирить собравшихся. Одно, когда вы видите такое на экранах своих смартфонов, другое - когда ты видишь их из окна своего дома. Конечно, может полиция где-то и перестаралась. Но им удалось сохранить порядок, обеспечить спокойствие на улицах, не допустить насилия. Один из наблюдателей сказал, что нам нужно поднимать культуру акции протестов и культуру реагирования на них, - заключил Даурен Абаев.