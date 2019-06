Forbes назвал 5 самых богатых рэперов 2019 года

CA-NEWS (CA) - Forbes составил и опубликовал 13 июня список богатейших рэп-исполнителей в мире.

На первое место с состоянием в 1 миллиард долларов попал американский рэпер Джей-Зи (Jay Z), настоящее имя – Шон Кори Картер. 14 альбомов музыканта появились на вершине Billboard 200.

Начал записываться в начале 1990-х. Его исполнительская манера была практически целиком основана на экспромте. В 2003 году Джей-Зи вернулся на вершину поп-чартов США с треком «Crazy in Love», записанным совместно с его подругой, а ныне супругой Бейонсе.

Он является основателем и совладельцем лейбла Roc-A-Fella Records, а также бывшим генеральным директором лейбла Def Jam Recordings, является совладельцем 40/40 Club, создателем линии одежды Rocawear и совладельцем клуба НБА— Бруклин Нетс.

Второе место получил Андре Ромелл Янг, более известный как Доктор Дре (Dr. Dre). Его состояние оценивается в 800 миллионов долларов.

Считается важнейшей фигурой в популяризации и отцом-основателем стиля джи-фанка — одного из стилей рэп-музыки, который появился в середине 1980-х в Лос-Анджелесе.

Доктор Дре начинал музыкальную карьеру в качестве участника группы World Class Wreckin’ Cru. Широкую известность приобрёл на рубеже 1980-х и 1990-х в качестве участника рэп-группы N.W.A, стоявшей у истоков гангста-рэпа.

В 1992 году выпустил свой первый альбом, получивший название The Chronic. Он стал бестселлером и принёс автору премию «Грэмми» за сингл «Let Me Ride».

В 2001 и 2004 годах назывался журналом Rolling Stone среди самых высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса. Помимо музыкальной карьеры, Дре снялся в трёх фильмах: «Вызов», «Мойка» и «Тренировочный день».

На третьем месте – Шон «Дидди» Комбс, заработавший 740 миллионов долларов. По оценке журналов Forbes и Time, Шон Комбс является одним из самых влиятельных и состоятельных деятелей мира хип-хопа.

Рэпер является владельцем кабельной сети Revolt и создателем линейки одежды Sean John. Немалую часть дохода ему приносит компания по продаже марки водки CÎROC, лицом бренда которой он стал в 2007 году.

Четвёртое место занял Канье Уэст (Kanye West), владеющий 240 миллионами. Он вошёл в число самых продаваемых артистов, объём продаж его альбомов и синглов превысил 121 миллион экземпляров. Уэст выиграл 21 премию «Грэмми», благодаря чему он является одним из рекордсменов по числу выигранных номинаций и рекордсменом среди хип-хоп-музыкантов.

Уэст вырос в Чикаго, где с юных лет был связан с музыкой. В конце 1990-х— начале 2000-х он получил известность как продюсер, приняв участие в создании хитов для таких исполнителей, как Jay-Z, Ludacris, Талиб Квели и Алиша Киз.

Музыкант известен своими прямыми высказываниями на различных церемониях и в социальных медиа, что не раз приводило к скандалам. В качестве дизайнера он работал с компаниями Nike и Louis Vuitton, а в 2013 году запустил совместно с Adidas линию одежды.

Пятое место получил канадский рэпер и обладатель 150 миллионов долларов Обри Дрейк Грэм (сценический псевдоним — Дрейк).

В 2010 он опубликовал свой дебютный студийный альбом под названием Thank Me Later, который дебютировал на вершине хит-парада Billboard 200.

В 2016 канадец выпустил свой четвёртый студийный альбом Views, который установил несколько музыкальных рекордов. Главный сингл с альбома, One Dance, возглавлял несколько музыкальных чартов в разных странах мира, включая Соединённые Штаты Америки, Канаду, Великобританию и прочих.

Дрейк является одним из создателей лейбла OVO Sound. Вдобавок он имеет свою линию одежды, канал на Beats 1, а также является всемирным представителем команды NBA «Toronto Raptors».