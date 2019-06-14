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  14 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Как принимали Мирзиёева на Саммите ШОС в Бишкеке

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 июня прибыл в Кыргызстан для участия в очередном заседании Совета глав государств — членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС).

Заседание Совета глав государств ШОС пройдет с 13 по 14 июня.

На саммите планируется обсудить вопросы дальнейшего развития и укрепления сотрудничества, в том числе в области политики, экономики и безопасности. Кроме того, участники обменяются мнениями по актуальным проблемам международного и регионального характера, отметили в пресс-службе президента Узбекистана.

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