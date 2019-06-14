Правительство Казахстана утвердило госгарантию для «Астана ЛРТ» на сумму $1,6 млрд

CA-NEWS (KZ) - Правительство Казахстана утвердило госгарантию для «Астана ЛРТ» на сумму до $1,6 млрд, сообщается в опубликованном постановлении.

«Перечень инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии, на 2019 год дополнить строкой следующего содержания: «Новая транспортная система города Астаны. LRT (участок от аэропорта до нового железнодорожного вокзала)». Общая стоимость проекта составляет 698 млрд тенге, что эквивалентно $1 887 999 883. Период реализации проекта – 2016-2020 годы. Размер госгарантии в эквиваленте до $1,6 млн», – говорится в постановлении правительства.

В качестве заемщика указано ТОО «Астана LRT», в качестве потенциального заимодателя – «инвесторы на внутреннем рынке ценных бумаг».

9 июля 2018 года сообщалось, что на первую очередь строительства проекта легкорельсового транспорта (ЛРТ) в Нур-Султане планируют направить более Т305 млрд. Первая очередь проекта реализуется за счет займа Государственного банка развития Китая. 18 сентября бывший аким столицы Бахыт Султанов заявил, что основную работу по проекту ЛРТ в Астане планируется завершить до конца 2019 года, а запустить ЛРТ – в 2020 году. Однако 16 апреля 2019 года на заседании правительства Султанов заявил, что проект приостановлен, а уже 22 апреля министр финансов Алихан Смаилов заверил, что проект все же будет реализован. По его словам, были начаты переговоры с Государственным банком развития Китая с целью рефинансирования займа, пообещав, что будут найдены источники финансирования проекта и внутри Казахстана.