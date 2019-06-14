Душанбинские гостиницы из-за саммита СВМДА переполнены на неделю вперед

CA-NEWS (TJ) - Гостиницы в Душанбе переполнены, некоторые аж до 26 июня. Постояльцы - по всей видимости, гости, приезжающие в таджикскую столицу для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет 14-15 июня.

Как рассказали «АП» в гостинице Hyatt Regency, гостиница не располагает свободными местами до 18 июня.

В Hilton сообщили, что гостиница заполнена вплоть до 17 июня. «К нам поселили гостей из Китая и Азербайджана, свободных номеров у нас нет», - отметили в отеле.

Аналогичная ситуация и в гостинице "Таджикистан": отель заполнен до 25 июня включительно.

В гостинице "Серена" тоже нет мест на даты проведения саммита.

Примечательно, что номеров нет и в обычных гостиницах и гестхаузах. Туристы на англоязычных форумах говорят о том, что их резервация была аннулирована в связи с саммитов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).