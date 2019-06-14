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  14 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Компания Sharp построила солнечную электростанцию в Монголии

CA-NEWS (MNG) -  Японская корпорация Sharp Corporation завершила строительство новой солнечной электростанции, расположенной в Хушайт Хунди, сомоне Сэргэлэн аймака Тувэ в Монголии, передает сайт компании.

Электростанция расположена в 14 километрах от строящегося Международного аэропорта Улан-Батора. Она обладает постоянным напряжением в 16,4 МВ и способна производить 23,134 МВт/ч в год, тем самым сократив количество выбросов парниковых газов в атмосферу (ок. 18,438 т в год).

Компания планирует обеспечивать электричеством не только столицу страны, но и новый аэропорт. Несмотря на то, что с увеличением расстояния между производителем электроэнергии и потребителями увеличивается её потеря, построенная станция сумеет сократить расход энергии и доставит её в районы с высокой потребностью в электричестве.

Возведение солнечной электростанции было осуществлено в рамках модельных проектов совместного кредитования, с финансовой поддержкой Министерства охраны окружающей среды Японии.

Правительство Монголии ставит перед собой цель довести долю использования возобновляемых источников энергии до 30% к 2030 году, что позволит сократить выброс парниковых газов на 14%.

Справка

Sharp Corporation – японская корпорация, производитель электроники. Была организована в 1912 году.

В настоящее время Sharp представляет собой широкую сеть филиалов, занимающихся производством и маркетингом продукции, а также несколько больших научно-исследовательских центров и лабораторий, занятых разработкой новых технологий. Производственная сфера деятельности корпорации включает в себя производство бытовой, офисной техники, видеоэлектроники, информационных систем и электронных компонентов.

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