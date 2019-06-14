В Токио обсуждены вопросы развития таджикско-японского сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды

CA-NEWS (TJ) - 13 июня чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Японии Мирзошариф Джалолов встретился с министром охраны окружающей среды Японии и членом палаты представителей парламента Японии Ёсиаки Харада, сообщает пресс-служба МИД РТ.



В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды и актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня.