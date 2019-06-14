Президент Казахстана назначил главу антикоррупционной службы

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал указ о назначении Алика Шпекбаева председателем Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), сообщает пресс-служба Акорды.

Ранее Шпекбаев занимал должность главы Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции. Накануне Токаев переименовал ведомство в Агенство по делам государственной службы, а Национальное бюро по противодействию коррупции – в Агентство. Обе организации теперь подотчетны непосредственно президенту.

Алик Шпекбаев родился 4 июля 1957 года в поселке Абай Каскеленского района Алма-Атинской области. В 1987 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР.

С 1980 по 2000 г. проходил службу в органах внутренних дел Алма-Атинской области Казахстана. Дослужился до начальника УВД Алма-Атинской области.

С 2003 по 2008 год работал вице-министром внутренних дел.

В 2008—2014 годах заведовал отделом правоохранительной системы Администрации президента Казахстана.

С 2014 по 2017 год числился в штате Национального бюро по противодействию коррупции.