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  14 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Составлена экологическая карта прибрежной зоны Каспия

CA-NEWS (TM) -  Ученые лаборатории гидрохимии и экологии окружающей среды Института химии Академии наук Туркменистана провели исследования прибрежной зоны Каспийского моря. В течение двух лет были изучены экологические характеристики морской воды на всем протяжении береговой линии от Гарабогаза до Гасанкули, передает Золотой век.

Данные гидрохимических анализов стали основой для составления экологической карты прибрежной зоны. Мониторинг позволил определить основные причины повышения солёности в средней и южной части морского бассейна. Ученые выяснили, что увеличение концентрации солей, прежде всего, связано с историческим происхождением Каспия, являвшегося частью мирового океана, а также с геологическим строением дна южной части моря, которое представляет красноцветную геологическую толщу. Именно в ней находятся высокоминерализованные термальные металлоносные воды и вулканические очаги. Растворяясь в морской воде, они повышают уровень солёности.

Исследования ашхабадских химиков имеют важное прикладное значение. Уже доказано, что увеличение солености, прежде всего, негативно влияет на морскую фауну, особенно на развитие молоди осетровых рыб. Кроме того, изучение динамики насыщения солями прибрежных вод может помочь в планировании хозяйственной деятельности.

Картирование экологических характеристик прибрежной зоны поможет специалистам компаний, осваивающим морской шельф, учитывать фактор концентрации соли при подборе инструментов для производства морских работ.

Туркменские ученые совместно с коллегами из других прикаспийских стран планируют принять участие в составлении экологической энциклопедии Каспийского моря.

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