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  14 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр юстиции Казахстана разъяснил норму об отставке руководителей после коррупционных дел подчиненных

CA-NEWS (KZ) -  Отставка первых руководителей в случае коррупционного скандала подчиненного на сегодня не имеет законодательного обязательства, однако озвученное поручение стоит рассматривать, как руководство к действию. Об этом после отчетной встрече сказал министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- В целом, я бы мог сказать, что позиция главы государства ясная. Я рассматривают его позицию, как руководство к действию. В том числе, можно вас проинформировать, что законопроект, разработанный Агентством РК по делам госслужбы во вторник был внесен в Парламент, - разъяснил Бекетаев, отвечая на вопрос.

По его словам, в новом законопроекте предусматривается ответственность первых руководителей за коррупционные преступления подчиненных.

20 мая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководителями государственных органов по вопросам борьбы с коррупцией. Глава государства назвал семь основных задач антикоррупционной политики в Казахстане, заявив, что руководители госорганов должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений своих подчиненных.

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